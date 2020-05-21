Шокирующие цифры: в горбольнице Вологды заболели 60 человек

21 Май 2020 2020-05-21T11:11:59+03:00

О количестве инфицированных коронавирусом сообщил губернатор во время прямого эфире

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Губератор области Олег Кувшинников во время прямого эфира «ПоОкаем в сети» ответил на вопрос о ситуации в горбольнице N1 Вологды.

Он назвал шокирующую цифру инфицированных: 60 человек. Сообщил он и об источнике заражения: вирус пошел от пациента, пришедшего на оперативное лечение. Он прошел через инфекционный бокс, тест на коронавирус у него показал отрицательный результат. Поэтому инфицированный мужчина успел заразить и врачей, и других пацментов. Только второй тест показал коронавирус.

Напомним, в горбольнице на Советском, 98, одним днем были закрыты на обсервацию 426 человек.

По словам губернатора, всеми силами сейчас в больнице стараются сдержать распространение болезни.

Однако ситуация остается напряденной- возникали проблемы с питаним и туалетной бумагой, средствами защиты и выплатами медиками.

По словам губернатора, сделано все, чтобы закрытые в медучреждении чувствовали себя спокойно. Все выплаты медикам, лечащим больных коронавирусом, сделаны. Увеличен норматив на питание в 2 раза, вырос и ассортимент, и рацион. Но ситуация в горбольнице сложная.

ИСТОЧНИК KP.RU