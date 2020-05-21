2020-05-21T16:08:43+03:00
Происшествия

В Вологде неизвестные подожгли мусорные контейнеры

Иван Чухнин
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Вероятно, пожару есть простое объяснение. Его ищут.Вероятно, пожару есть простое объяснение. Его ищут.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Пожар произошел в ночь с 20 по 21 мая на площади Федулова. Там сгорели мусорные контейнеры.

Как сообщили в областном управлении МЧС, у дома на улице Новгородская, 2, в котором расположен ресторан быстрого питания «Бургер Кинг», горят мусорные контейнеры.

Информация поступила 21 мая в 1:29 ночи. Тушить пожар выехал наряд - машина и пять человек личного состава.

В итоге сгорел мусорный контейнер на площадке и строительный мусор на площади 5 квадратных метров.

Вероятная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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