В Вологде неизвестные подожгли мусорные контейнеры

21 Май 2020 2020-05-21T16:08:43+03:00

Вероятно, пожару есть простое объяснение. Его ищут. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

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Пожар произошел в ночь с 20 по 21 мая на площади Федулова. Там сгорели мусорные контейнеры.

Как сообщили в областном управлении МЧС, у дома на улице Новгородская, 2, в котором расположен ресторан быстрого питания «Бургер Кинг», горят мусорные контейнеры.

Информация поступила 21 мая в 1:29 ночи. Тушить пожар выехал наряд - машина и пять человек личного состава.

В итоге сгорел мусорный контейнер на площадке и строительный мусор на площади 5 квадратных метров.

Вероятная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU