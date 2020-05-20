Ветмобиль бесплатно простерилизует кошек Вологодчины
Вологодские активисты получили грант «Доброволец России» в 1 млн рублей на ветпроект. На эти деньги волонтеры общества защиты животных «Велес» купили автомобиль - на нем будут посещать разные районы Вологодчины для проведения стерилизации животных.
Скоро "Велес" посетит село Кубенское Вологодского района - хозяева сдадут своих кошек и собак на сутки, любимцам проведут операцию в ветеринарном кабинете, а на следующий день вернут домой. Медпомощь и транспортировка осуществляются бесплатно.
Изначально активисты задумывали ветеринарную операционную на колесах, но сумма выделенного гранта оказалась меньше, чем требовалось. Проект необходим деревням, т.к многие их жители не имеют возможности отвезти животных к ветеринару - приходится умерщвлять приплод раз за разом.
Запланирована стерилизация более 180 особей.
ИСТОЧНИК KP.RU