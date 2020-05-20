2020-05-20T18:57:03+03:00
Общество

Ветмобиль бесплатно простерилизует кошек Вологодчины

Скоро Ветмобиль выедет в село Кубенское, прием заявок от местных жителей завершен
Евдокия САХАРОВА
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Вологодские активисты получили грант «Доброволец России» в 1 млн рублей на ветпроект. На эти деньги волонтеры общества защиты животных «Велес» купили автомобиль - на нем будут посещать разные районы Вологодчины для проведения стерилизации животных.

Скоро "Велес" посетит село Кубенское Вологодского района - хозяева сдадут своих кошек и собак на сутки, любимцам проведут операцию в ветеринарном кабинете, а на следующий день вернут домой. Медпомощь и транспортировка осуществляются бесплатно.

Изначально активисты задумывали ветеринарную операционную на колесах, но сумма выделенного гранта оказалась меньше, чем требовалось. Проект необходим деревням, т.к многие их жители не имеют возможности отвезти животных к ветеринару - приходится умерщвлять приплод раз за разом.

Запланирована стерилизация более 180 особей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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