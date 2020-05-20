В Череповце пьяный водитель заснул на проспекте Победы

20 Май 2020 2020-05-20T15:48:41+03:00

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В полицию Череповца поступило сообщение о заведенном автомобиле Тойота с включенными фарами, стоявшем на проезжей части. Внутри сидел человек. Когда патруль уже подъезжал, сотрудники увидели мужчину у машины. На секунду они решили, что это водитель, но авто вдруг резко тронулось с места и вылетело на газон.

За рулем находился 24-летний мужчина в подпитии. На вопросы он ответить не смог, как и предъявить какие-либо документы. Прав он был лишен еще в 2018. От медосвидетельствования череповчанин отказался.

Оказалось, человек у машины разбудил водителя, и тот, увидев ДПС, решил скрыться... за бордюром. Против нарушителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до 2 лет.

В Череповце пьяный водитель заснул за рулем .Водитель "устал" и чуть не выкатился на перекресток. Прав у него не было. Оказалось, человек у машины разбудил водителя, и тот, увидев ДПС, решил скрыться... за бордюром.

ИСТОЧНИК KP.RU