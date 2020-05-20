В Тотемском районе развалился Дом культуры

20 Май 2020 2020-05-20T15:19:12+03:00

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В поселке Усть-Печеньга Тотемского района, в 65 км от райцентра, рухнуло 35-летнее каменное здание - местный Дом культуры. Ранее вологжане ходили туда в кинотеатр. Помещения не использовались с 2016, ремонта тоже не было. В апреле обвалилась крыша, а теперь и стены. Очевидцы сняли шокирующее видео.

На данный момент люди боятся, что из-за неконтролируемого обрушения могут пострадать люди. Рядом — детская площадка и магазин.

Пока разрушенное только огородили маркировочной лентой.

Напомним, что в апреле поселке Волков Мост Вытегорского района практически дотла сгорел дом культуры.

Обрушение Дома культуры в Тотемском районе.В Вологодской области рухнул 35-летний Дом культуры. В последние годы здание не эксплуатировалось и не ремонтировалось. Пару лет назад там еще был кинотеатр

ИСТОЧНИК KP.RU