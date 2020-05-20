В Тотемском районе развалился Дом культуры
В поселке Усть-Печеньга Тотемского района, в 65 км от райцентра, рухнуло 35-летнее каменное здание - местный Дом культуры. Ранее вологжане ходили туда в кинотеатр. Помещения не использовались с 2016, ремонта тоже не было. В апреле обвалилась крыша, а теперь и стены. Очевидцы сняли шокирующее видео.
На данный момент люди боятся, что из-за неконтролируемого обрушения могут пострадать люди. Рядом — детская площадка и магазин.
Пока разрушенное только огородили маркировочной лентой.
Напомним, что в апреле поселке Волков Мост Вытегорского района практически дотла сгорел дом культуры.
Обрушение Дома культуры в Тотемском районе.В Вологодской области рухнул 35-летний Дом культуры. В последние годы здание не эксплуатировалось и не ремонтировалось. Пару лет назад там еще был кинотеатр
ИСТОЧНИК KP.RU