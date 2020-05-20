Коронавирус пришел в Харовский район Вологодской области

20 Май 2020 2020-05-20T11:33:50+03:00

Инфекцию не выявили лишь в 8 районах из 26

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Коронавирус пришел в Харовский район, там выявлено два инфицированных. 19 случаев заражения в Вологде, о 2 сообщил Череповец, 2 – Великоустюгский район, об одном – Грязовецкий район.

Всего в Вологодской области 528 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 26 новых случаев Статистика выглядит так: 240 – г. Вологда (+19),

127 – г. Череповец (+2),

34 – Вологодский район,

29 – Шекснинский район,

23 – Кадуйский район,

15 – Великоустюгский район (+2),

14 – Грязовецкий район (+1),

7 – Кич-Городецкий район,

7 – Сокольский район,

5 – Кирилловский район,

5 – Череповецкий район,

4 – Усть-Кубинский район

4 – Нюксенский район,

3 – Бабушкинский район,

2 – Никольский район,

2 – Тотемский район,

2 – Устюженский район,

2 – Тарногский район,

2 – Харовский район (+2),

1 – Вожегодский район.

Выздоровевших – 222 (+18)

На госпитализации – 113

Погибших – 3 (1 – Великоустюгский район, 2 – г. Вологда)

Количество обследованных – 111815

ИСТОЧНИК KP.RU