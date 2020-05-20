Коронавирус пришел в Харовский район Вологодской области
Коронавирус пришел в Харовский район, там выявлено два инфицированных. 19 случаев заражения в Вологде, о 2 сообщил Череповец, 2 – Великоустюгский район, об одном – Грязовецкий район.
Всего в Вологодской области 528 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 26 новых случаев Статистика выглядит так: 240 – г. Вологда (+19),
127 – г. Череповец (+2),
34 – Вологодский район,
29 – Шекснинский район,
23 – Кадуйский район,
15 – Великоустюгский район (+2),
14 – Грязовецкий район (+1),
7 – Кич-Городецкий район,
7 – Сокольский район,
5 – Кирилловский район,
5 – Череповецкий район,
4 – Усть-Кубинский район
4 – Нюксенский район,
3 – Бабушкинский район,
2 – Никольский район,
2 – Тотемский район,
2 – Устюженский район,
2 – Тарногский район,
2 – Харовский район (+2),
1 – Вожегодский район.
Выздоровевших – 222 (+18)
На госпитализации – 113
Погибших – 3 (1 – Великоустюгский район, 2 – г. Вологда)
Количество обследованных – 111815
ИСТОЧНИК KP.RU