В Вологде умер бывший начальник УВД города Леонид Летнев

20 Май 2020 2020-05-20T08:55:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде на 61 году жизни умер бывший начальник УМВД по г .Вологде Леонид Летнев. Об этом сообщает группа "Ветераны ОВД Вологодчины" "ВКонтакте".

Полковник в отставке ушел из жизни после продолжительной болезни. Он отдал службе в органах внутренних дел 27 лет., начав службу простым милиционером в 1980 году. Леонид Летнев служил в системе участковых инспекторов, в ГИБДД, штабе областного УМВД . С января 2000 года по 2007 год проходил службу на посту начальника УВД г.Вологды.

Похороны Леонида Летнева состоятся 20 мая. Отпевание и прощание пройдет в храме Александра Невского на Кремлевской площади, начало в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU