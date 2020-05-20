На Вологодчину вернулась зима, хотя и мягкая

20 Май 2020 2020-05-20T08:27:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде вторые сутки льет дождь, при этом температура не поднимается выше 10 градусов. А в более северных районах - Вожегодском, Харовском, Сокольском, Усть-Кубинском, Сямженском районах этой ночью выпал снег, температура держится около нуля.

Такая погода пришла после относительно устойчивых, высоких температур: многие дачники успели высадить в теплицы рассаду.

Обилие осадков может повлиять на уровень рек. Напомним, именно в перечисленных выше районах наблюдались подтопления дворовых территорий, и размывы дорог. В конце минувшей недели ситуация стабилизировалась. Но снова пошли обильные осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU