На Вологодчину вернулась зима, хотя и мягкая
В Вологде вторые сутки льет дождь, при этом температура не поднимается выше 10 градусов. А в более северных районах - Вожегодском, Харовском, Сокольском, Усть-Кубинском, Сямженском районах этой ночью выпал снег, температура держится около нуля.
Такая погода пришла после относительно устойчивых, высоких температур: многие дачники успели высадить в теплицы рассаду.
Обилие осадков может повлиять на уровень рек. Напомним, именно в перечисленных выше районах наблюдались подтопления дворовых территорий, и размывы дорог. В конце минувшей недели ситуация стабилизировалась. Но снова пошли обильные осадки.
ИСТОЧНИК KP.RU