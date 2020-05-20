Гавврач череповецкого моногоспиталя озвучил причину смерти вологжанки с коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T07:25:41+03:00

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44-летняя вологжанка умерла в моногоспитале Череповца. Ее сестра обратилась в СМИ - по ее мнению, женщина получала лечение в неполном объеме. 11 мая она была отправлена из Вологды в Череповец, 14 мая она погибла. Вологжанка была одной из трех пациентов центра гемодиализа ООО"Бодрость", у которых был обнаружен коронавирус.

В моногоспитале воздержались от оперативного комментария заявлений родственницы, попросили дождаться медицинской экспертизы. И вот, наконец, получена официальная информация.

"Женщина была в тяжелом состоянии. Гемодиализ в Череповце ей был сделан. Вскрытие показало, что пациентка умерла от сердечной недостаточности, вызванной основным заболеванием. Пациентка с 2014 года получала гемодиализ, понятно, что были серьезные осложнения, очень серьезная стадия хронической почечной недостаточности. Она поступила в моногоспиталь 11 мая, умерла 14 мая, то есть у нас были три дня. Сейчас в моногоспитале находятся еще два пациента на гемодиализе, все нужное лечение они получают, в том числе и диализ", - приводит слова главврача больницы Андрея Погодина.

На 19 мая в моногоспитале находится 106 пациентов со всей области. Главный поставщик больных- лечебные учреждения областной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU