50-летний извращенец отправился в колонию на 16 лет

19 Май 2020 2020-05-19T15:09:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Извращенец три года развращал двух 12-летних девочек. Суд вынес ему приговор: 50-летний вологжанин признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании.

Суд установил, что в 2016–2019 годах мужчина целенаправленно развращал детей. При этом экспертиза показали, что каким-либо психическим расстройством он не страдал. Свою причастность к совершению преступлений преступник в ходе следствия так и не признал.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Следкома по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU