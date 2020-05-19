Коронавирус в вологодском детском саду: положительный тест оказался у воспитательницы
У воспитателя в одном из вологодских детских садов обнаружен коронавирус. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов. Известно, что это учреждение находится в Заречье.
Воспитатель была на работе в минувшую пятницу. Сейчас дети срочно выводятся из учреждения, ведется обзвон родителей. Всего отправят на карантин 2 группы по 20 человек.
- Ситуация не критическая, - подчеркнул мэр города.
Сейчас выясняют, где женщина могла подхватить инфекцию. По словам мэра, в 87 детсадах Вологды работают только 294 группы, куда ходят лишь 3097 детей. Детские сады для всех не открывают, страхуясь от подобных случаев.
- Если есть возможность не водить ребенка в детский сад, лучше не рисковать, - обратился к родителям мэр Вологды.
ИСТОЧНИК KP.RU