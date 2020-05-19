Коронавирус в вологодском детском саду: положительный тест оказался у воспитательницы

19 Май 2020 2020-05-19T13:59:42+03:00

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У воспитателя в одном из вологодских детских садов обнаружен коронавирус. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов. Известно, что это учреждение находится в Заречье.

Воспитатель была на работе в минувшую пятницу. Сейчас дети срочно выводятся из учреждения, ведется обзвон родителей. Всего отправят на карантин 2 группы по 20 человек.

- Ситуация не критическая, - подчеркнул мэр города.

Сейчас выясняют, где женщина могла подхватить инфекцию. По словам мэра, в 87 детсадах Вологды работают только 294 группы, куда ходят лишь 3097 детей. Детские сады для всех не открывают, страхуясь от подобных случаев.

- Если есть возможность не водить ребенка в детский сад, лучше не рисковать, - обратился к родителям мэр Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU