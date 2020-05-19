Водитель "Ауди" убил водителя УАЗика из-за столкновения

19 Май 2020 2020-05-19T13:38:17+03:00

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Жестокое убийство произошло на востоке Вологодской области: погибший пенсионер был обнаружен в сожженном авто. Как сообщили в областном следственном управлении СКР, на скамье подсудимых окажется 34-летний мужчина.

Трагедия разыгралась 16 июня 2019 года около деревни Климовщина Кич-Городецкого района. Пожарные выезжали на тушение автомобиля УАЗ -469, в кабине которого обнаружили обгоревший труп хозяина авто - 68-летнего местного жителя. Они и вызвали полицию.

Как выяснилось, автомобиль был подожжен, чтобы скрыть убийство. УАЗа заглох на дороге между деревнями Шестаково и Подволочье, помочь пенсионеру согласился 33-летний мужчина на "Ауди". Но во время буксировки УАЗ врезался в легковушку, за что молодой мужчина избил пенсионера, усадил в салон УАЗа, облил бензином и поджег. Сам с места преступления скрылся.

Убийцу вычислили, следствие по факту убийства завершено, водитель "Ауди" вскоре предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU