В Вологде за сутки +21 заболевший

19 Май 2020 2020-05-19T12:35:25+03:00

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В областной столице серьезный прирост больных Covid-19 за сутки - +21 заболевший в Вологде. В Вологодской области выявлено 25 новых пациентов по состоянию на 11 часов 19 мая.

В Череповце +1, в Вологодском районе +3. С начала пандемии зафиксировано 502 человека с коронавирусом, из них уже выздоровело 204, обследовано – 107666. Трое погибших, коэффициент распространения – 1,3.

На ИВЛ, на данный момент, пациентов нет. Вологодские реаниматологи спасли 4 человек в тяжелом состоянии. Вероятно, если бы больных было больше (из-за нарушения многими вологжанами самоизоляции), у врачей было бы меньше времени на каждого и спасти бы удалось не всех.

Напомним, на Вологодчине в общественных местах обязательно ношение маски.

ИСТОЧНИК KP.RU