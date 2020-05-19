2020-05-19T12:35:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологде за сутки +21 заболевший

А в Череповце +1
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Статистика на 19 маяСтатистика на 19 маяФото: Правительство Вологодской области
Изменить размер текста:

В областной столице серьезный прирост больных Covid-19 за сутки - +21 заболевший в Вологде. В Вологодской области выявлено 25 новых пациентов по состоянию на 11 часов 19 мая.

В Череповце +1, в Вологодском районе +3. С начала пандемии зафиксировано 502 человека с коронавирусом, из них уже выздоровело 204, обследовано – 107666. Трое погибших, коэффициент распространения – 1,3.

На ИВЛ, на данный момент, пациентов нет. Вологодские реаниматологи спасли 4 человек в тяжелом состоянии. Вероятно, если бы больных было больше (из-за нарушения многими вологжанами самоизоляции), у врачей было бы меньше времени на каждого и спасти бы удалось не всех.

Напомним, на Вологодчине в общественных местах обязательно ношение маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
50-летний извращенец отправился в колонию на 16 лет
Коронавирус в вологодском детском саду: положительный тест оказался у воспитательницы
Водитель "Ауди" убил водителя УАЗика из-за столкновения
В Вологде за сутки +21 заболевший
Под Череповцом вандалы уничтожают туристический маршрут
В Вологде пытались сжечь дом Сталина
В Череповце пенсионерка украла семена для посадки
В череповецком моногоспитале не осталось пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Третья партия пайков для детей доставляется в Вологде
На Вологодчине введут общественные работы для нуждающихся
В Вологде увеличат стоимость проезда на автобусе №37 до 30 рублей
Yota начала продажу SIM-карт для смартфона на Tmall
Губернатор Вологодчины возмутился плохой работой горячей линии для медиков
В Череповце училище стало университетом
В Череповце перекрасят ЖД вокзал в бежевый
Вологодчину ждут дожди и слабые заморозки
В Устюжне пропала несовершеннолетняя
Красный Крест раздал питомцам вологжан 870 кг корма
В Пенсионном фонде Череповца очереди за выплатами
В Череповце произошло тройное ДТП с автобусом
Вологда остается лидером по количеству инфицированных коронавирусом в регионе
Вологодские следователи проверяют факты недоплат медикам, работающим с коронавирусом
В Череповце выпускают защитные щитки для медиков "как для себя"
На Вологодчине отложили снятие ограничений по коронавирусу
В Вологде засняли, как участник ДТП скрылся с места аварии
Череповчанину не понравилась торговля в храме, и он устроил дебош
Еще в одном районе Вологодчины обнаружен коронавирус
33 инфицированных Covid-19 выявлено в Вологодской области за минувшие сутки
Вологодские медики получили 40 миллионов рублей доплаты за работу с коронавирусом