2020-05-19T11:59:39+03:00
Происшествия

Под Череповцом вандалы уничтожают туристический маршрут

В деревне Хантоново злоумышленники ломают арт-объекты
Евдокия САХАРОВА
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Вологжане с низкой социальной ответственностью уничтожают уникальные объекты туристического маршрута в деревне Хантоново под Череповцом. Регулярно там появляются вандалы. Ранее на этом месте находилась усадьба поэта Константина Батюшкова, памятник которому установлен на соборной горке в областной столице. В память о стихотворце был создан туристический маршрут.

Оказалось, череповчане воруют даже тротуарную плитку сразу после укладки... Бьют вазоны, уничтожают информационные стенды. Украли деревянную лодку с барского пруда! В беседке вандалы разжигали костер. Не говоря о кучах мусора, которые остаются после посиделок хулиганов.

За разрушенные арт-объекты положена уголовная ответственность. Интересно, если преступников поймают, как долго они будут извиняться, чтобы не попасть в тюрьму? Сейчас таким образом скостить себе срок пытаются разрушители ледяных скульптур, которых нашли, засняв на камеру видеонаблюдения.

Деньги работники культуры получают с президентских грантов, из местного бюджета не берут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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