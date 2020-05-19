2020-05-19T11:28:47+03:00
Происшествия

В Вологде пытались сжечь дом Сталина

Политический деятель жил там во время ссылки
Евдокия САХАРОВА
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Автор EnotovidniiАвтор EnotovidniiФото: ru.wikipedia.org
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В областной столице неизвестные пытались поджечь музей «Вологодская политическая ссылка», который расположен в нескольких метрах от правительства области. В доме 1868 года постройки отбывал ссылку секретарь ЦК Иосиф Сталин с декабря 1911 года по февраль 1912 года.

Пожар произошел в три часа ночи 19 мая. По мнению МЧС, поджог был намеренным. Возгорание началось в техническом помещении размером 1,5 x 1,5 метра. Вероятно, кто-то бросил горящий предмет через вентиляцию в цоколь. Из подвала пламя поднялось на 1 этаж.

Пострадавших нет. Ущерб подсчитывается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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