2020-05-19T11:18:25+03:00
Происшествия

В Череповце пенсионерка украла семена для посадки

Кроме того она прихватила фрукты, масло и бытовую химию
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В череповецком супермаркете на Шекснинском проспекте задержали 62-летнюю местную жительницу. Женщина собрала в корзину фрукты, масло, бытовую химию и даже семена для посадки. После этого пенсионерка прошла мимо кассы не заплатив.

Сотрудники магазина вызвали наряд. Росгвардейцам череповчанка призналась, что хотела попробовать уйти с неоплаченным товаром. Ее увезли в полицию для разбирательства, сообщила пресс-служба Росгвардии по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
50-летний извращенец отправился в колонию на 16 лет
Коронавирус в вологодском детском саду: положительный тест оказался у воспитательницы
Водитель "Ауди" убил водителя УАЗика из-за столкновения
В Вологде за сутки +21 заболевший
Под Череповцом вандалы уничтожают туристический маршрут
В Вологде пытались сжечь дом Сталина
В Череповце пенсионерка украла семена для посадки
В череповецком моногоспитале не осталось пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Третья партия пайков для детей доставляется в Вологде
На Вологодчине введут общественные работы для нуждающихся
В Вологде увеличат стоимость проезда на автобусе №37 до 30 рублей
Yota начала продажу SIM-карт для смартфона на Tmall
Губернатор Вологодчины возмутился плохой работой горячей линии для медиков
В Череповце училище стало университетом
В Череповце перекрасят ЖД вокзал в бежевый
Вологодчину ждут дожди и слабые заморозки
В Устюжне пропала несовершеннолетняя
Красный Крест раздал питомцам вологжан 870 кг корма
В Пенсионном фонде Череповца очереди за выплатами
В Череповце произошло тройное ДТП с автобусом
Вологда остается лидером по количеству инфицированных коронавирусом в регионе
Вологодские следователи проверяют факты недоплат медикам, работающим с коронавирусом
В Череповце выпускают защитные щитки для медиков "как для себя"
На Вологодчине отложили снятие ограничений по коронавирусу
В Вологде засняли, как участник ДТП скрылся с места аварии
Череповчанину не понравилась торговля в храме, и он устроил дебош
Еще в одном районе Вологодчины обнаружен коронавирус
33 инфицированных Covid-19 выявлено в Вологодской области за минувшие сутки
Вологодские медики получили 40 миллионов рублей доплаты за работу с коронавирусом