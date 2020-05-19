В Череповце пенсионерка украла семена для посадки
Кроме того она прихватила фрукты, масло и бытовую химию
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В череповецком супермаркете на Шекснинском проспекте задержали 62-летнюю местную жительницу. Женщина собрала в корзину фрукты, масло, бытовую химию и даже семена для посадки. После этого пенсионерка прошла мимо кассы не заплатив.
Сотрудники магазина вызвали наряд. Росгвардейцам череповчанка призналась, что хотела попробовать уйти с неоплаченным товаром. Ее увезли в полицию для разбирательства, сообщила пресс-служба Росгвардии по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU