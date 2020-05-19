В череповецком моногоспитале не осталось пациентов с коронавирусом на ИВЛ

19 Май 2020 2020-05-19T11:17:13+03:00

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В Вологодской области, в единственном моногоспитале в регионе для инфицированных коронавирусом, что в Череповце, на улице Ломонослова, 106, сняли с аппарата ИВЛ тяжелого больного. Он был единственным, кому оно показано. «Благодаря высокропрофессиональной команде реаниматологов удалось спасти четырех человек, которые находились в очень тяжелом состоянии», — подчеркнул мэр.

Всего в тяжелом состояни находятся пять человек, два из них получают кислородотерапию. Всего в учреждении проходили или проходят лечение106 пациентов, 94 из которых - жители Вологды и других районов. 18 из них - несовершеннолетние. Трех инфицированных пациентов ранее в моногоспитале, не смотря на старания врачей, они не смогли спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU