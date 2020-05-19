Третья партия пайков для детей доставляется в Вологде

19 Май 2020 2020-05-19T11:02:14+03:00

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В Вологде развозят третью партию продуктовых наборов школьникам с ОВЗ. Пайки положены детям льготных категорий в период дистанционного обучения, их выдают с апреля. Помощь получат дети из малоимущих и многодетных семей, ученики с ОВЗ и состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере. Льготники, кроме детей с ОВЗ, получают наборы в школах по графику. Наборы сформированы на 10-15-19 дней.

Волонтеры молодежного центра «ГОР.СОМ 35» занимаются поставкой продуктов. Организовано 30 экипажей. До конца недели пайки получат 1 866 школьников Вологды.

Вопросы по выдаче льготных продуктовых наборов можно задать на горячую линию 8 (921) 822-35-28. Жители Вологды могу обратиться в городское Управление образования 72-45-14.

ИСТОЧНИК KP.RU