На Вологодчине введут общественные работы для нуждающихся

19 Май 2020 2020-05-19T10:20:52+03:00

Люди смогут там получить зарплату не ниже МРОТ

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Губернатор Олег Кувшинников сообщил на оперативном штабе по коронавирусу о новых мерах поддержки граждан. Количество безработных в последние месяцы выросло в разы. На 1 апреля официально безработных было 6000, сейчас уже более 21000.

С 25 мая будут организованы общественные работы, работодателям будет компенсированы затраты, включая отчисления во внебюджетные фонды, с учетом районного коэффициента и страховых взносов. В бюджете региона на это выделено 87,4 млн. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU