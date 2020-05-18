В Вологде увеличат стоимость проезда на автобусе №37 до 30 рублей

18 Май 2020 2020-05-18T19:29:44+03:00

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В Вологде пассажиропоток снизился на 70% и даже с учетом сокращения рейсов перевозчики несут убытки. Поэтому было принято решение поднять стоимость проезда на автобусах в областной столице до 28 рублей, это произошло впервые за 2 года.

Есть важный маршрут №37 он идет из Вологды в Молочное. В период самоизоляции Вологжане им пользуются в неотложных случаях: для поездок на работу, в больницу. Максимально набирается 16-19 человек. Ранее маршрут был пригородный - и цены другие. Расход топлива в 1,5 раза выше, чем с внутригородскими направлениями, а средняя поездка в 4 раза длиннее. Предприятие вынуждено установить цену в 30 рублей за поездку на маршруте №37. Об этом сообщил сайт вологда.рф.

В Череповце стоимость проезда в 28 рублей установлена с прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU