Yota начала продажу SIM-карт для смартфона на Tmall

18 Май 2020 2020-05-18T18:46:45+03:00

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18 мая, Вологда. Yota запустила продажу SIM-карт для смартфона на маркетплейсе Tmall. Стоимость SIM-карты составляет 250 рублей, при покупке клиент получает пакет минут и гигабайт на тестовый период, после окончания которого сможет самостоятельно выбрать необходимое количество интернета и минут. Условия тестового периода могут отличаться в зависимости от региона. Доставка осуществляется “Почтой России”. Также покупателям более чем в 1500 городов доставка курьером при выборе услуги “Курьер онлайн” на сайте Tmall.

«Расширение дистрибуции продуктов Yota в онлайн-каналах продолжает оставаться для нас одним из приоритетных направлений работы. В условиях самоизоляции объем онлайн-заказов постоянно растет. Так, в апреле количество заказов увеличилось в два раза по сравнению с мартом. Мы уверены, что наше сотрудничество с Tmall позволит клиентам быстро и комфортно подключиться к Yota, не покидая пределов своего дома», – комментирует директор по продажам и обслуживанию Yota Антон Назаровский.

Активировать SIM-карту пользователь может самостоятельно через специальное приложение. В случае привязки банковской карты клиент получит скидку на первый месяц связи 50% по истечении тестового периода.

На сегодняшний день SIM-карты Yota для смартфона можно также приобрести в электронном дискаунтере «Ситилинк», в федеральных интернет-магазинах «Позитроника», Wildberries, «Онлайн Трейд. Ру» и на региональной торговой площадке KazanExpress.

Продукт для смартфона позволяет выбирать только то, что нужно: отдельно минуты, отдельно гигабайты, а также дает возможность подключить безлимитный доступ к популярным мессенджерам и соцсетям, среди которых WhatsApp, Viber, Skype, Facebook+Facebook Messenger, «ВКонтакте», Twitter, YouTube и Instagram, а также к музыкальным, видео- и почтовым сервисам.