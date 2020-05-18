Губернатор Вологодчины возмутился плохой работой горячей линии для медиков

18 Май 2020 2020-05-18T18:05:09+03:00

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Губернатор Вологодской области выразил свое разочарование по поводу работы региональной горячей линии по коронавирусу. Она работает по телефону 77-77-88 с 8 до 17 часов и перерывом на обед. Часто перегружена и дозвониться невозможно. Олег Кувшинников на оперативном совещании заявил, что он поручил открыть медицинскую линию, которая была бы доступна для всех медицинских работников, но задача не выполнена.

Глава региона потребовал с 19 мая обеспечить бесперебойную и круглосуточную работу горячей линии с 8 часов утра до 8 часов вечера, без перерыва на обед. Линия должна была доступна для всех желающих. Губернатор сказал, что завтра лично проверит исполнение поручения.

ИСТОЧНИК KP.RU