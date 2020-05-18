2020-05-18T17:46:36+03:00
Общество

В Череповце училище стало университетом

Высшее военное инженерное училище радиоэлектроники переименовано
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце свое название сменило Череповецкое высшее военное инженерное ордена Жукова училище радиоэлектроники. Училище стало военным университетом радиоэлектроники ордена Жукова. Министр обороны Сергеем Шойгу подписал указ лично. Глава города металлургов Маргарита Гусева сообщил об этом событии на своей странице в социальной сети.

Училище было основано 10 октября 1957 года. Всего есть 4 факультета: инженерный, командный, факультет радиосвязи и факультет автоматизированных систем управления. Орден Жукова заведение получило в 2017 году на юбилей. Учреждение выпустило более 14,5 тысяч высококлассных специалистов за все время своего существования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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