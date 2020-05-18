В Череповце перекрасят ЖД вокзал в бежевый

18 Май 2020 2020-05-18T17:30:14+03:00

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В городе металлургов затеяли перекраску железнодорожного вокзала. Стены будут заново оштукатурены и покрашены, но теперь в бежево-серый цвет вместо зеленого. Декоративные элементы останутся белыми. Здание уже несколько раз меняло цвет за свой век.

По словам специалиста СЖД Лилии Сенченко, раньше цвет вокзала соответствовал их классу (а когда-то выкрашивали всю линию в один цвет): брали розовый, зеленый, желтый, бежевый. Крупные вокзалы были красными или бордовыми.

Выбор цвета согласован с комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области. Уже к концу мая покраска будет завершена.

Вокзал в Вологде можно было застать голубоватым, светло-зеленым, красным и даже белым. В алый вокзал перекрасили в 2012.

ИСТОЧНИК KP.RU