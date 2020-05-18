2020-05-18T16:45:34+03:00
Общество

Вологодчину ждут дожди и слабые заморозки

Температура не поднимется выше 14 градусов
Евдокия САХАРОВА
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На этой недели Вологодскую область продолжат поливать дожди. Пока хорошая погода не может прорваться в европейскую часть России из-за антициклона в центре Сибири. Он не пропускает на восток атлантический воздух. Поэтому запертые вихри выливают свои запасы влаги на вологжан.

По данным Вологодского гидрометцентра, во вторник и среду в некоторых местах Вологодчины ночью ожидаются слабые заморозки, до -1 градуса. На четверг прогноз уже более благоприятный - ночью от +1 до +6. Днем будет держаться температура +9 +14 градусов. Дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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