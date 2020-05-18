2020-05-18T15:22:13+03:00
Происшествия

В Устюжне пропала несовершеннолетняя

Девушка 17 лет вышла от родственников 16 мая в 10 утра
Евдокия САХАРОВА
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Любовь ТарновскаяЛюбовь ТарновскаяФото: ПСО "Ты не один"
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В Устюжне Вологодской области пропала 17-летняя девушка. Об этом сообщил ПСО "Ты не один". Любовь Тарновская 16 мая в 10 утра вышла от родственников из дома на улице Веселова, 1 и исчезла.

Девушка худощавая, 160 см роста, темные длинные волосы. На ней была розовая куртка, черные обтягивающие брюки, серая кофта с капюшоном и белые кроссовки.

Всем имеющим информацию о пропавшей звонить в полицию по телефону 102 или волонтерам 8 (911) 505-68-98.

ИСТОЧНИК KP.RU

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