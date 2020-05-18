Красный Крест раздал питомцам вологжан 870 кг корма

18 Май 2020 2020-05-18T15:04:51+03:00

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В областной столице волонтеры Красного Креста решили помочь домашним животным вологжан. Они собрали 870 кг корма и раздали их в пакетах по 3 кг для кошек по 1,5 кг для собак. По словам активистов, из-за кризиса домашние питомцы почувствовали на себе сокращение доходов их владельцев.

Акция произвела фурор, еда разлетелась моментально.

147 вологжан обратились за помощью для своих любимцев в Красный Крест. Кроме того, корм забрали и 6 организаций. Кроме того, волонтеры поставляют маски в больницы и для студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU