В Пенсионном фонде Череповца очереди за выплатами

18 Май 2020 2020-05-18T14:07:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце образовались толпы людей около Пенсионного фонда после объявления о выплатах на детей от 3 до 16 лет. Заявку можно подать онлайн на сайте posobie16.gosuslugi.ru, но череповчане приходят к офису. Многие заявляют, что не умеют пользоваться интернетом, хотя в основном за выплатами стоят молодые матери. По словам череповчан, сайт виснет. Начальник управления пенсионным фондом заявила, что госуслуги уже начали работать стабильнее, поэтому и поток горожан у офиса должен снизится в ближайшее время.

Кроме того, чиновники установили ящик «Выплата детям» - там можно оставить заполненные заявления, бланк нужно скачать из интернета.

Напомним, что на детей до 3 лет положены выплаты по 5 000 рублей в месяц на апрель, май и июнь. 10 000 руб. выдается единовременно на детей от 3 до 15 лет включительно. Заявление можно подать аж до 1 октября 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU