В Череповце произошло тройное ДТП с автобусом
Авария случилась в 6 утра у заводоуправления ЧерМК
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В городе металлургов пассажирский автобус попал в ДТП. К счастью, он шел пустым. В аварии, которая произошла в шесть утра на улице Мира у заводоуправления ЧерМК, пострадали три машины.
Пресс-служба ГИБДД сообщила, что 39-летний водитель на ВАЗ-2111 выехал на встречку для перестроения, там и врезался в автобус №27. Удар был такой силы, что легковушку откинуло на попутный ВАЗ-2114.
Водитель ВАЗ-2111 госпитализирован с множественными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU