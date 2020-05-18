В Череповце произошло тройное ДТП с автобусом

18 Май 2020 2020-05-18T13:44:05+03:00

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В городе металлургов пассажирский автобус попал в ДТП. К счастью, он шел пустым. В аварии, которая произошла в шесть утра на улице Мира у заводоуправления ЧерМК, пострадали три машины.

Пресс-служба ГИБДД сообщила, что 39-летний водитель на ВАЗ-2111 выехал на встречку для перестроения, там и врезался в автобус №27. Удар был такой силы, что легковушку откинуло на попутный ВАЗ-2114.

Водитель ВАЗ-2111 госпитализирован с множественными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU