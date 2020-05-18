Вологда остается лидером по количеству инфицированных коронавирусом в регионе

18 Май 2020 2020-05-18T12:18:32+03:00

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На 18 мая в Вологодской области - 477 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 196 из ранее зараженных - выздоровело. Прирост за сутки составил 23 случая. Основной поставщик заболевших - Вологда. В моногоспитале Череповца количество пациентов составило 101 человек, только за сутки туда поступило 13 пациентов.

Итак, за последние сутки 15 проб дали положительный результат в Вологде, 2 – в Череповце, 1 – в Кадуйском районе, 4 – в Шекснинском районе, 1 – в Вологодском районе.

Итоговая картина выглядит так:

200 – г. Вологда (+15),

124 – г. Череповец (+2),

31 – Вологодский район (+1),

29 – Шекснинский район (+4),

23 – Кадуйский район (+1),

13 – Великоустюгский район,

13 – Грязовецкий район,

7 – Кич-Городецкий район,

7 – Сокольский район,

5 – Кирилловский район,

5 – Череповецкий район,

4 – Усть-Кубинский район,

4 – Нюксенский район,

3 – Бабушкинский район,

2 – Никольский район,

2 – Тотемский район,

2 – Устюженский район,

2 – Тарногский район,

1 – Вожегодский район.

Выздоровевших – 196 (+1) . На госпитализации – 101 (+13). Погибших – 3 (1 – Великоустюгский район, 2 – г. Вологда)

Количество обследованных – 103915

ИСТОЧНИК KP.RU