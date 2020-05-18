Вологда остается лидером по количеству инфицированных коронавирусом в регионе
На 18 мая в Вологодской области - 477 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 196 из ранее зараженных - выздоровело. Прирост за сутки составил 23 случая. Основной поставщик заболевших - Вологда. В моногоспитале Череповца количество пациентов составило 101 человек, только за сутки туда поступило 13 пациентов.
Итак, за последние сутки 15 проб дали положительный результат в Вологде, 2 – в Череповце, 1 – в Кадуйском районе, 4 – в Шекснинском районе, 1 – в Вологодском районе.
Итоговая картина выглядит так:
200 – г. Вологда (+15),
124 – г. Череповец (+2),
31 – Вологодский район (+1),
29 – Шекснинский район (+4),
23 – Кадуйский район (+1),
13 – Великоустюгский район,
13 – Грязовецкий район,
7 – Кич-Городецкий район,
7 – Сокольский район,
5 – Кирилловский район,
5 – Череповецкий район,
4 – Усть-Кубинский район,
4 – Нюксенский район,
3 – Бабушкинский район,
2 – Никольский район,
2 – Тотемский район,
2 – Устюженский район,
2 – Тарногский район,
1 – Вожегодский район.
Выздоровевших – 196 (+1) . На госпитализации – 101 (+13). Погибших – 3 (1 – Великоустюгский район, 2 – г. Вологда)
Количество обследованных – 103915
ИСТОЧНИК KP.RU