Вологодские следователи проверяют факты недоплат медикам, работающим с коронавирусом

18 Май 2020 2020-05-18T11:59:30+03:00

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Следователи СК России по Вологодской области проводят процессуальную проверку по сообщению СМИ о необеспеченности медицинских работников средствами индивидуальной защиты и не выплате в полном объеме установленных доплат, причитающихся за работу с больными новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-релиз СУ СК РФ по Вологодской области.

Появились сообщения в СМИ, что медицинские работники Вологодской городской больницы №1, закрытые на обсервацию в здании на Советском проспекте вместе с пациентами, недовольны выплатами.

Следователи намерены намерены проверить факты, касающиеся денежного вопроса, а также факты других нарушений прав медработников и пациентов. Этим займутся сотрудники следственного отдела по г.Вологда СУ СК России по Вологодской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, более 400 человек на две недели закрыты на обсервацию в горбольнице №1, срели них около 200 пациентов и 200 медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU