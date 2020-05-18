2020-05-18T10:59:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Череповце выпускают защитные щитки для медиков "как для себя"

Небольшие партии будут передаваться в лечебные учреждения бесплатно
Иван Чухнин
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В Череповце выпускают маленькие партии защитных экранов из пластика для медиков. Такие экраны в ЧГУ изначально были придуманы для студентов, которые в процессе обучения работают на производственных станках, используя такую защиту. То есть они были изготовлены дословно "как для себя". Но после начала пандемии 90 экранов сразу же передали медикам.

Экраны довольно просты в производстве, в них старались не использовать дорогие детали. Появились и отзывы медперсонала: экраны довольно легкие, их просто надеть и снять, они не запотевают во время работы. Экраны легко моются, протираются и дезинфицируются. Плюсом стало то, что при облучении ультрафиолетом материал ПЭТ, из которого они изготавливаются, не желтеет.

В день в ЧГУ могут изготавливать до 40 защитных экранов. Как сообщили в вузе, там намерены выпускать небольшие партии экранов и бесплатно передавать их медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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