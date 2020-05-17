2020-05-17T21:43:03+03:00
Коронавирус Covid-19

На Вологодчине отложили снятие ограничений по коронавирусу

Слишком много больных в последние дни
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Губернатор Вологодской области заявил, что пока ограничения по коронавирусу в регионе сняты не будут. Тревожит прирост вологжан, заболевших Covid-19. Олег Кувшинников отметил, что еще в начале мая прирост был небольшим, а после открытия предприятий люди совсем расслабились.

После майских праздников было зарегистрировано рекордное количество заболевших за сутки: 37 и 33. Очаги зафиксированы в медицинских учреждениях: отделении гемодиализа в Вологде и отделении урологии Вологодской городской больницы №1.

Президент РФ разрешил поэтапно вводить послабления режима, но окончательное решение принимается на местах. Губернатор объяснил, что еще неделю будет изучаться ситуация. Если заболевших станет меньше, то к концу недели запустят первый этап снятия ограничений.

Вологжане смогут заниматься спортом на улице, гулять с детьми, посещать непродовольственные магазины. Хотя многие бессмертные вологжане проделывают это и сейчас. На втором этапе разрешат свободные прогулки, снова откроются маленькие магазины и некрупный общепит. Учеба перестанет быть дистанционной. На третьем можно будет посещать парки, откроют все магазины и кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Вологодчине отложили снятие ограничений по коронавирусу
В Вологде засняли, как участник ДТП скрылся с места аварии
Череповчанину не понравилась торговля в храме и он устроил дебош
Еще в одном районе Вологодчины обнаружен коронавирус
33 инфицированных Covid-19 выявлено в Вологодской области за минувшие сутки
Вологодские медики получили 40 миллионов рублей доплаты за работу с коронавирусом
Жительница Шексны отправила мошенникам 713 тысяч рублей
426 человек закрыли в горбольнице Вологды на карантин
181 вологжанин застрял за границей
В Вологде подорожает проезд до 28 рублей
Вандалы, разрушившие ледяной городок, каются и просят прощения у череповчан
Антирекорд: в Вологде за сутки выявлено 23 инфицированных
22-летний молодой человек попал под поезд в Вологде
Жители подтопленного Устья попросили разрешения плавать на лодках
Проезд в общественном транспорте без маски грозит штрафом до 30 тысяч рублей
Часть Вологодчины осталась без отопления
В Вологодской области скончался третий пациент с диагнозом Covid-19
Yota открыла безлимитный доступ к новым категориям приложений
В Вологде закрыты на карантин четыре отделения больницы на Советском проспекте
В Вологде автобус протаранил ВАЗ
Победителями олимпиады "Умницы и умники" стали два школьника из Вологодской области
Появилась информация о количестве инфицированных в Вологодской области на 14 мая
В Вологде на проспекте Победы иномарка сбила женщину на "зебере"
Самый маленький коронавирусный пациент из Великого Устюга чувствует себя хорошо
В Вологодской области один мужчина забил другого деревянной палкой
Женщину-водителя заковали в наручники, и она укусила полицейского