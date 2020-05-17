На Вологодчине отложили снятие ограничений по коронавирусу

17 Май 2020 2020-05-17T21:43:03+03:00

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Губернатор Вологодской области заявил, что пока ограничения по коронавирусу в регионе сняты не будут. Тревожит прирост вологжан, заболевших Covid-19. Олег Кувшинников отметил, что еще в начале мая прирост был небольшим, а после открытия предприятий люди совсем расслабились.

После майских праздников было зарегистрировано рекордное количество заболевших за сутки: 37 и 33. Очаги зафиксированы в медицинских учреждениях: отделении гемодиализа в Вологде и отделении урологии Вологодской городской больницы №1.

Президент РФ разрешил поэтапно вводить послабления режима, но окончательное решение принимается на местах. Губернатор объяснил, что еще неделю будет изучаться ситуация. Если заболевших станет меньше, то к концу недели запустят первый этап снятия ограничений.

Вологжане смогут заниматься спортом на улице, гулять с детьми, посещать непродовольственные магазины. Хотя многие бессмертные вологжане проделывают это и сейчас. На втором этапе разрешат свободные прогулки, снова откроются маленькие магазины и некрупный общепит. Учеба перестанет быть дистанционной. На третьем можно будет посещать парки, откроют все магазины и кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU