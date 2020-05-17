В Вологде засняли, как участник ДТП скрылся с места аварии

17 Май 2020 2020-05-17T15:59:50+03:00

В Вологде участник ДТП скрылся с места аварии. ЧП произошло на улице Ленинградской 15 мая. Видео с городских камер Baza.net

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В Вологде городские камеры засняли интересное ДТП. Сама авария вполне обычная - одна легковушка врезалась в другую сзади. Однако, после долгих выяснений отношений, водитель и пассажир одной из машин уезжают, несмотря на протесты пострадавшего.

ЧП произошло на пересечении Ленинградской и Гончарной днем 15 мая. Оставление места ДТП грозит потерей водительских прав (если они у мужчины были).

ИСТОЧНИК KP.RU