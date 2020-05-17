2020-05-17T15:19:41+03:00
Общество

Череповчанину не понравилась торговля в храме и он устроил дебош

Мужчина начал придираться к священникам и прихожанам
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце полицейским пришлось выехать на вызов в храм на улице Парковой. 16 мая около 9 утра сработала тревожная кнопка. Оказалось, что в церкви хулиганил мужчина: он придирался к служителям и прихожанам.

По словам очевидцев, нарушитель громко разговаривал, оскорблял окружающих и всячески выражал недовольство. В частности, ему не нравилась торговля в храме - там продаются иконки, свечки и другое. Череповчанин мешал службе и не реагировал на просьбы покинуть помещение. В конце концов, он начал угрожать прихожанам расправой.

Росгвардия доставила 36-летнего мужчину в отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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