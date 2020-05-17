Череповчанину не понравилась торговля в храме и он устроил дебош
В Череповце полицейским пришлось выехать на вызов в храм на улице Парковой. 16 мая около 9 утра сработала тревожная кнопка. Оказалось, что в церкви хулиганил мужчина: он придирался к служителям и прихожанам.
По словам очевидцев, нарушитель громко разговаривал, оскорблял окружающих и всячески выражал недовольство. В частности, ему не нравилась торговля в храме - там продаются иконки, свечки и другое. Череповчанин мешал службе и не реагировал на просьбы покинуть помещение. В конце концов, он начал угрожать прихожанам расправой.
Росгвардия доставила 36-летнего мужчину в отдел.
ИСТОЧНИК KP.RU