2020-05-17T12:04:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще в одном районе Вологодчины обнаружен коронавирус

Заболевание зафиксировано в Вожегодском районе
Иван Чухнин
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Инфографика со страницы губернатора Олега Кувшинникова.Инфографика со страницы губернатора Олега Кувшинникова.
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Добрый день, актуальная информация на 17 мая.

На Вологодчине продолжается рост выявленных случаев коронаинфекции, в том числе за сутки - 23 новых случая.Почти половину всех случаев дали лидеры - Вологда и Череповец. первый случай выявили еще в одном районе - самом северном, Вожегодском. Всего в регионе зафиксировано 454 подтверждённых случая.

Итак, за сутки 10 положительных тестов сделано в Вологде, 6 – в Череповце, 4 – в Кадуйском районе, 1 – в Шекснинском, 1 – в Череповецком районе, 1 – Вожегодском.

В моногоспиталь поступило 4 человека. Выписано - дважды тест показал оотрицательный результат, 15 человек.

На сегодняшний день статистика выглядит так:

185 – г. Вологда (+10), 122 – г. Череповец (+6), 30 – Вологодский район, 25 – Шекснинский район (+1), 22 – Кадуйский район (+4), 13 – Великоустюгский район, 13 – Грязовецкий район, 7 – Кич-Городецкий район, 7 – Сокольский район, 5 – Кирилловский район, 5 – Череповецкий район (+1), 4 – Усть-Кубинский район, 4 – Нюксенский район, 3 – Бабушкинский район, 2 – Никольский район, 2 – Тотемский район, 2 – Устюженский район, 2 – Тарногский район, 1 – Вожегодский район (+1).

Выздоровевших – 195 (+15) На госпитализации – 88 (+4) Погибших – 3 (1 – Великоустюгский район, 2 – г. Вологда) Количество обследованных – 101097

ИСТОЧНИК KP.RU

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