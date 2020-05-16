2020-05-16T14:11:14+03:00
Коронавирус Covid-19

33 инфицированных Covid-19 выявлено в Вологодской области за минувшие сутки

Половина случаев - в Вологде и Кадуйском районе
Иван Чухнин
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Карту очагов в областном центре опубликовал мэр Вологды.Карту очагов в областном центре опубликовал мэр Вологды.Фото: администрация города Вологды
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За сутки на Вологодчине выявлено 33 случая инфекции Covid-19. В лидерах- Вологда и Кадуйский район, по 8 инфицированных. В моногоспиталь за сутки появились 12 пациентов, 2 находятся на ИВЛ.

Напомним, на территории региона три очага в лечебных учреждениях. Только в городской больнице №1 в Вологде на обсервации находится 426 человек - пациентов и медиков. 12 районов области остаются свободными от опасной инфекции.

Итоговая статистика на 16 мая по Вологодской области такова:

175 – г. Вологда (+8),

116 – г. Череповец (+3),

30 – Вологодский район (+4),

24 – Шекснинский район (+5),

18 – Кадуйский район (+8),

13 – Великоустюгский район,

13 – Грязовецкий район (+1),

7 – Кич-Городецкий район (+2),

7 – Сокольский район (+2),

5 – Кирилловский район,

4 – Усть-Кубинский район,

4 – Нюксенский район,

4 – Череповецкий район,

3 – Бабушкинский район,

2 – Никольский район,

2 – Тотемский район,

2 – Устюженский район,

2 – Тарногский район.

Выздоровевших – 180 (+4) На госпитализации – 84 (+12) Погибших – 3 (1 – Великоустюгский район, 2 – г. Вологда). Количество обследованных – 97258

ИСТОЧНИК KP.RU

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