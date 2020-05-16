33 инфицированных Covid-19 выявлено в Вологодской области за минувшие сутки
За сутки на Вологодчине выявлено 33 случая инфекции Covid-19. В лидерах- Вологда и Кадуйский район, по 8 инфицированных. В моногоспиталь за сутки появились 12 пациентов, 2 находятся на ИВЛ.
Напомним, на территории региона три очага в лечебных учреждениях. Только в городской больнице №1 в Вологде на обсервации находится 426 человек - пациентов и медиков. 12 районов области остаются свободными от опасной инфекции.
Итоговая статистика на 16 мая по Вологодской области такова:
175 – г. Вологда (+8),
116 – г. Череповец (+3),
30 – Вологодский район (+4),
24 – Шекснинский район (+5),
18 – Кадуйский район (+8),
13 – Великоустюгский район,
13 – Грязовецкий район (+1),
7 – Кич-Городецкий район (+2),
7 – Сокольский район (+2),
5 – Кирилловский район,
4 – Усть-Кубинский район,
4 – Нюксенский район,
4 – Череповецкий район,
3 – Бабушкинский район,
2 – Никольский район,
2 – Тотемский район,
2 – Устюженский район,
2 – Тарногский район.
Выздоровевших – 180 (+4) На госпитализации – 84 (+12) Погибших – 3 (1 – Великоустюгский район, 2 – г. Вологда). Количество обследованных – 97258
ИСТОЧНИК KP.RU