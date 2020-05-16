2020-05-16T11:37:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Вологодские медики получили 40 миллионов рублей доплаты за работу с коронавирусом

Получателями стали 3241 человек
Иван Чухнин
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В Вологодской области с коронавирусом борются более 3000 специалистов.В Вологодской области с коронавирусом борются более 3000 специалистов.Фото: Иван Чухнин
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Стимулирующие выплаты медикам, которые столкнулись с коронавирусом, выплачены за март и апрель. Всего в зарплатной ведомости - 3241 человек. На стимулирующую доплату было потрачено около 40 миллионов рублей из средств ОМС, федерального и областного бюджетов.

В число поощренных в перечень получателей, кроме "федерального " списка вошли медики лабораторий, сотрудники КПП, суд-медэксперты, сотрудники противоэпидемиологических кабинетов.

Как сообщает облздравдепартамент, чтобы на все жалобы по начислению медикам доплат можно оперативно отреагировать, запущена горячая линия. Все вопросы можно задать по телефону 8(8172) 77 77 88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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