Жительница Шексны отправила мошенникам 713 тысяч рублей

16 Май 2020 2020-05-16T11:24:27+03:00

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Мошенник по телефону убедил женщину, что с ее карты производятся списания.

14 мая 2020 года в Шексне в дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Мошенник выудил у нее деньги.

Незнакомец позвонил ей и, представившись сотрудником безопасности одного из известных банков, сообщил, что с ее банковской карты, проводятся списание денег.

Чтобы, якобы, обезопасить счет, злоумышленник попросил перевезти деньги на резервный, безопасный, счет. Женщина сходила к банкомату и выполнила его просьбу, во всем следуя указаниям мошенника. С помощью терминала она перевела свои деньги с нескольких карт, всего 713 000 рублей, на счет, указанный "службой безопасности".

Спустя небольшое время она поняла, что попалась на уловку мошенников.

О своем опыте с мошенниками рассказала работница нашей редакции:

- С московского номера позвонил мужчина, обратившись по имени-отчеству. Очень хорошо поставленный голос, правильная речь, очень уверенно, динамично. Сообщил, что уже несколько часов ждет подтверждения перевод с моего счета на счет некоего Сергея Морозова. Сумма 1783 рубля. "Подтверждаете ли вы этот перевод?" Когда в ответ я стала смеяться, что-то прикалываясь, говорить, весь лоск с "представителя банка" как рукой сняло. Он психанул и быстренько отключился.

По информации GorodVo, аналогичный звонок с незнакомого номера поступил сегодня жительнице Вологды. Женщина сказала мошеннику, что распознала его уловку, на что аферист нецензурно обругал вологжанку.

Полиция призывает вологжан не верить звонкам из «банков» и других организаций. Звоните на официальные номера контактных центров, указанных на банковских картах и проверяйте информацию, рекомендует пресс-служба УМВД по Вологодской области. Мария Захарова

ИСТОЧНИК KP.RU