2020-05-16T01:01:16+03:00
Коронавирус Covid-19

426 человек закрыли в горбольнице Вологды на карантин

Из них инфицировано 26
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице на карантин закрыли горбольницу №1 на Советском проспекте, 98. Там выявили крупный очаг заболевших коронавирусной инфекцией: 26 человек получили положительные результаты теста. В их числе и медики, и пациенты.

Предписание о закрытии медучреждения вынесли в региональном управлении Роспотребнадзора. Больные выявлены во всех 5 отделениях лечебного учреждения. Новых пациентов горбольница больше не принимает. На данный момент все 426 человек, которые теперь живут в здании, сдали тест на коронавирус. Так как результат может быть ложноотрицательным, двум сотням пациентов и двум сотням медиков придется отсидеть длительный карантин.

Еще 14 мая было первое сообщение о трех зараженных из горбольницы №1. За пару дней ситуация стала критической. "Если мы их сейчас распустим по домам, то 416 очагов у нас будет дополнительно", — пояснил начальник отдела эпидемиологического надзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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