181 вологжанин застрял за границей

15 Май 2020 2020-05-15T15:58:24+03:00

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Многие вологжане застряли за границей из-за ограничений в следствие коронавируса. Наибольшее количество наших земляков осталось в Таиланде - 24 человека. В Индонезии и Индии по 15, в Армении 14. А всего заявления подал 181 житель Вологодской области. - все они пытаются вернуться домой.

На минувшем заседании оперативного штаба Правительства региона осветили проблему возвращения граждан РФ на родину. 57 человек удалось вывезти из-за границы, но им пришлось отсидеть карантинные 2 недели. 22 туриста должны прилететь на Вологодчину в ближайшее время. По оставшимся принимается решение.

ИСТОЧНИК KP.RU