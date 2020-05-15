2020-05-15T15:58:24+03:00
Коронавирус Covid-19

181 вологжанин застрял за границей

Жители Вологодской области пытаются вернуться домой
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Многие вологжане застряли за границей из-за ограничений в следствие коронавируса. Наибольшее количество наших земляков осталось в Таиланде - 24 человека. В Индонезии и Индии по 15, в Армении 14. А всего заявления подал 181 житель Вологодской области. - все они пытаются вернуться домой.

На минувшем заседании оперативного штаба Правительства региона осветили проблему возвращения граждан РФ на родину. 57 человек удалось вывезти из-за границы, но им пришлось отсидеть карантинные 2 недели. 22 туриста должны прилететь на Вологодчину в ближайшее время. По оставшимся принимается решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
181 вологжанин застрял за границей
В Вологде подорожает проезд до 28 рублей
Вандалы, разрушившие ледяной городок, каются и просят прощения у череповчан
Антирекорд: в Вологде за сутки выявлено 23 инфицированных
22-летний молодой человек попал под поезд в Вологде
Жители подтопленного Устья попросили разрешения плавать на лодках
Проезд в общественном транспорте без маски грозит штрафом до 30 тысяч рублей
Часть Вологодчины осталась без отопления
В Вологодской области скончался третий пациент с диагнозом Covid-19
Yota открыла безлимитный доступ к новым категориям приложений
В Вологде закрыты на карантин четыре отделения больницы на Советском проспекте
В Вологде автобус протаранил ВАЗ
Победителями олимпиады "Умницы и умники" стали два школьника из Вологодской области
Появилась информация о количестве инфицированных в Вологодской области на 14 мая
В Вологде на проспекте Победы иномарка сбила женщину на "зебере"
Самый маленький коронавирусный пациент из Великого Устюга чувствует себя хорошо
В Вологодской области один мужчина забил другого деревянной палкой
Женщину-водителя заковали в наручники, и она укусила полицейского