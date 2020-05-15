2020-05-15T15:51:23+03:00
Общество

В Вологде подорожает проезд до 28 рублей

С 1 июня билет за наличные будет стоить 28, по карте Забота 25, по банковской карте 27 рублей
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице с 1 июня подорожает проезд. Об этом заявил мэр Вологды Сергей Воропанов. По словам чиновника, иначе ни муниципальное предприятие, ни частные перевозчики не выживут.

Проезд на автобусах ПАТП-1 за наличные будет стоить 28 рублей, по безналичному рассчету - 27, по карте «Забота» 25 рублей. Кроме того, ожидается и подорожание проездных. Единый месячный проездной начиная с лета будет продаваться за 1700 рублей, корпоративный — 1950 рублей, по карте «Забота» — 1050 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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