2020-05-15T14:26:00+03:00
Общество

Вандалы, разрушившие ледяной городок, каются и просят прощения у череповчан

Их письмо опубликовал мэр города
Иван Чухнин
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Фото со страницы Вадима Германова.Фото со страницы Вадима Германова.
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Вандалы, разрушившие ледяной городок, посвященный юбилею Великой Победы, построенный на площади Череповца мастерами из разных городов, обратились к жителям города с... ходатайством. Об этом пишет на своей страничке мэр Вадим Германов. Он разместил скан рукописного послания. В нем молодые люди признают вину и раскаиваются в преступлении, обещают не повторять ошибки. Кроме того, они пишут, что материальный ущерб ими уже возмещен.

Юноши, учащиеся колледжа, 16 февраля разбили скульптуры, процесс попал на камеры наблюдения, видео оказалось и в телефоне одного из подростков. Действия дебоширов попали под статью "Вандализм", которая карается тремя годами лишения свободы.

Письмо юношей мэр Череповца передал правоохранителям. Он выразил надежду, что подобный проступок - первый и последний в их жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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