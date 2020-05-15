Антирекорд: в Вологде за сутки выявлено 23 инфицированных

15 Май 2020 2020-05-15T13:13:13+03:00

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На страничке вологодского губернатора обновилась статистика по количеству инфицированных коронавирусом Covid-19, За сутки поставлен рекорд по приросту - 37 новых случаев. На 15 мая на Вологодчине 398 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции.

За сутки самый большой прирост дала Вологда - 23 человека,

6 – Череповец,

4 – Сокольский район,

1 – Тарногский район,

1 – Тотемский район,

1 – Устюженский район,

1 – Вологодский район). В общем зачете Вологда также лидер, обгоняя Череповец почти на 50 процентов.1

Итак, на утро 15 мая:

67 – г. Вологда (+23), 113 – г. Череповец (+6), 26 – Вологодский район (+1), 19 – Шекснинский район, 13 – Великоустюгский район, 12 – Грязовецкий район, 10 – Кадуйский район, 5 – Кич-Городецкий район, 5 – Кирилловский район, 5 – Сокольский район (+4) 4 – Усть-Кубинский район 4 – Нюксенский район, 4 – Череповецкий район, 3 – Бабушкинский район, 2 – Никольский район, 2 – Тотемский район (+1), 2 – Устюженский район (+1), 2 – Тарногский район (+1)

Выздоровевших – 176 (+4) На госпитализации в моногоспитале Череповца– 72 (+10) Погибших – 3 (+1), 1 – Великоустюгский район, 2 – г. Вологда Количество обследованных – 92281

ИСТОЧНИК KP.RU