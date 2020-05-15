2020-05-15T11:40:15+03:00
Происшествия

22-летний молодой человек попал под поезд в Вологде

Он погиб на месте
Иван Чухнин
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В Вологде под поезд попал молодой человек. ЧП случилось 14 мая в 22:50 в черте города, на перегоне между станция ми Вологда-1 и Вологда-2.. Молодой человек переходил железнодорожные пути там, где нет перехода. На сигналы машиниста электровоза он не реагировал. Экстренное торможение не смогло предотвратить трагедию.Молодой человек погиб на месте. Его личность установлена. Это 22-летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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