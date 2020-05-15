Жители подтопленного Устья попросили разрешения плавать на лодках

15 Май 2020 2020-05-15T11:11:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области открыли навигацию для маломерных судов. Напомним, в регионе продолжаются подтопления населенных пунктов, жители многих деревень в такую пору для связи с большой землей традиционно используют лодки. Они же необходимы для экстренной эвакуации, вывоза скота или имущества.

Но внезапно выяснилось, что навигация на всей территории области закрыта - в конце апреля сроки выхода на водоемы на лодках и катерах перенесли из-за режима повышенной готовности. 14 мая губернатор области сообщил, что по просьбе жителей подтопленных паводком территорий Усть-Кубинского района навигацию решено-таки открыть, причем, во всем регионе. Но рыбачить на водоемах области по-прежнему запрещается. Это связано с нерестом рыбы

.Как сообщает губернатор, только в селе Устье из-за бурного таяния снега и обильных дождей подтоплено 44 дома, в них проживают 111 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU