2020-05-15T11:11:20+03:00
Общество

Жители подтопленного Устья попросили разрешения плавать на лодках

И им разрешили
Иван Чухнин
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Поселок Лесозавод в Устье полностью отрезан от большой земли.Поселок Лесозавод в Устье полностью отрезан от большой земли.
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В Вологодской области открыли навигацию для маломерных судов. Напомним, в регионе продолжаются подтопления населенных пунктов, жители многих деревень в такую пору для связи с большой землей традиционно используют лодки. Они же необходимы для экстренной эвакуации, вывоза скота или имущества.

Но внезапно выяснилось, что навигация на всей территории области закрыта - в конце апреля сроки выхода на водоемы на лодках и катерах перенесли из-за режима повышенной готовности. 14 мая губернатор области сообщил, что по просьбе жителей подтопленных паводком территорий Усть-Кубинского района навигацию решено-таки открыть, причем, во всем регионе. Но рыбачить на водоемах области по-прежнему запрещается. Это связано с нерестом рыбы

.Как сообщает губернатор, только в селе Устье из-за бурного таяния снега и обильных дождей подтоплено 44 дома, в них проживают 111 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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