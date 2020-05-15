2020-05-15T10:17:11+03:00
Общество

Проезд в общественном транспорте без маски грозит штрафом до 30 тысяч рублей

Иван Чухнин
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В Вологодской области запрещено ездить в общественном транспорте без масок, нарушителям грозит штраф - 30 тысяч рублей.

Напомним, нормативный акт, благодаря которому это возможно - постановление Правительства Вологодской области от 1 мая 2020 года. Так что масочный режим должен исполняться во всех муниципальных образованиях.

На соблюдение масочного режима в общественном транспорте обращают внимание власти Череповца.

Как сообщает официальный сайт Череповца, автобусы и трамваи являются общественным ме стом, поэтому находиться в салоне без средств индивидуальной защиты нельзя. За отсутствие масок пассажиров будут наказывать по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Штраф для граждан составит от 1 до 30 тысяч рублей.

Право составлять материалы на нарушителей имеют сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе пассажиров просят с пониманием отнестись к применяемым мерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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