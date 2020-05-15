Проезд в общественном транспорте без маски грозит штрафом до 30 тысяч рублей
В Вологодской области запрещено ездить в общественном транспорте без масок, нарушителям грозит штраф - 30 тысяч рублей.
Напомним, нормативный акт, благодаря которому это возможно - постановление Правительства Вологодской области от 1 мая 2020 года. Так что масочный режим должен исполняться во всех муниципальных образованиях.
На соблюдение масочного режима в общественном транспорте обращают внимание власти Череповца.
Как сообщает официальный сайт Череповца, автобусы и трамваи являются общественным ме стом, поэтому находиться в салоне без средств индивидуальной защиты нельзя. За отсутствие масок пассажиров будут наказывать по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Штраф для граждан составит от 1 до 30 тысяч рублей.
Право составлять материалы на нарушителей имеют сотрудники полиции и Роспотребнадзора.
В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе пассажиров просят с пониманием отнестись к применяемым мерам.
ИСТОЧНИК KP.RU