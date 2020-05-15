Часть Вологодчины осталась без отопления

15 Май 2020 2020-05-15T05:49:40+03:00

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Часть жителей Вологодской области осталась без отопления. Нормативные документы в связи с теплой погодой позволили отключить тепло, так что в некоторых муниципалитетах это и было сделано. Сейчас, в связи с похолоданием, граждане просят включить тепло обратно.

Власти Вологодского района решение вновь запустить котельные там, где это возможно.

- Жилой фонд будет подключаться в точечном режиме. Отопление вернётся в период с 14 по 25 мая. Помимо жилых домов, подачу тепла возобновят и в соцучреждениях, а также детских садах, - сообщает пресс-служба Вологодского района.

В Череповце отопительный сезон не прекращался. 14 мая в традиционном прямом эфире мэр Вологды Сергей Воропанов ответил на многочисленные просьбы возобновить отопительный сезон отказом, сославшись на законность отключения, а также техническую невозможность.

ИСТОЧНИК KP.RU