В Вологодской области скончался третий пациент с диагнозом Covid-19

14 Май 2020 2020-05-14T20:46:17+03:00

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44-летняя жительница Вологды, пациент центра гемодиализа, скончалась сегодня в Череповце, в моногоспитале для инфицированных коронавирусом.

Это инвалид первой группы, которая остро нуждалась в гемодиализе. Как сообщает газета "Премьер", им позвонила сестра умершей и сообщила: "Она инвалид первой группы, и ей необходимо было делать гемодиализ три раза в неделю, но в Череповце этого не сделали..."

По мнению родственницы, сестре не оказали медпомощь в полном объеме. Она уверена, что "все спишут на коронавирус..."

Как сообщал сайт правительства области, в Череповце пациенты центра гемодиализа будут получать медпомощь в полном объеме.

"Премьеру" уже прокомментировали случившееся в моногоспитале: "Диагноз будет известен в результате вскрытия"

Это третий пациент, скончавшийся в моногоспитале, единственном медучреждении области, куда транспортируют всех инфицированных, состояние которых внушает опасение.

Ранее сообщалось, что пациенты центра гемодиализа могли быть инфицированы в медучреждении. В Вологодской области закрыты на карантин отделения трех лечебных заведений, в том числе центр гемодиализа и четыре отделения первой горбольницы.

ИСТОЧНИК KP.RU