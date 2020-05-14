2020-05-14T18:03:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологде закрыты на карантин четыре отделения больницы на Советском проспекте

Три пациента переведены в моногоспиталь для больных Covid-19
Иван Чухнин
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Еще один очаг коронавируса Covid-19 выявлен в лечебном учреждении Вологды. На карантин закрыты четыре отделения городской больницы №1, что на Советском проспекте. Пациентов по этим профилям будут принимать городская больница №2 и Вологодская областная больница.

- 14 мая по результатам тестирования в Вологодской городской больнице №1 выявлены случаи Covid-19. Три пациента были переведены в моногоспиталь Череповецкой городской больницы. Возраст заболевших от 22 до 92 лет. Их состояние - средней степени тяжести, обусловленное сопутствующей патологией, - подтвердили факт в департаменте здравоохранения области. - В двухнедельный карантин помещены пациенты и медики отделений: урологии, неврологии, хирургии и травматологии. Медработники будут проживать в этом же здании, для них обустроены палаты. Все они будут протестированы на Covid-19. Откуда пришла инфекция - должно показать расследование Роскомнадзора.

Точное число помещенных на карантин нам не сказали. Это, по нашим расчетам, около трех сотен человек.

Напомним, 9 мая на карантин закрыто детское отделение Вологодской психиатрической больницы. Три сотрудника и шесть пациентов из Кувшиново отправлены на лечение в моногоспиталь в Череповец.

12 мая в Вологде закрыт центр гемодиализа ООО "Бодрость". На обсервации находятся 144 пациента и 26 врачей. 2 врача и три пациента госпитализированы в моногоспиталь Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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